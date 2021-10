Pré-escolar no ensino obrigatório, vinculação extraordinária de professores e outros destaques TSF

O Governo quer integrar o pré-escolar no ensino obrigatório © André Luís Alves / Global Imag

O Governo quer integrar o pré-escolar (dos três aos cinco anos) no ensino obrigatório, uma proposta que consta da versão preliminar da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza 2021-2023 aprovada pelo Executivo que seguiu para consulta pública.

