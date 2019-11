Precários da Rádio e Televisão de Portugal manifestam-se junto ao Parlamento

Os funcionários da RTP argumentam que até ao momento não houve uma única assinatura de contratos © Filipa Bernardo/Global Imagens

Esta manhã trabalhadores precários da Rádio e Televisão de Portugal vão manifestar-se junto ao Parlamento. Segundo alegam, há ainda dezenas de profissionais com falsos recibos verdes que ainda esperam ver a sua situação regularizada.

Em comunicado, o coletivo de trabalhadores dá conta de um sentimento de "angústia" e de "descrença" neste processo, ao mesmo tempo que lembra que se passaram nove meses desde o dia em que o ministro das Finanças anunciou no Parlamento que mais de cinco dezenas de trabalhadores precários da RTP tinham recebido parecer positivo da Comissão de Avaliação e que os processos seriam homologados. Os funcionários da RTP argumentam que até ao momento não houve uma única assinatura.

No mesmo plano, o Parlamento vai discutir esta sexta-feira, por iniciativa do Bloco de Esquerda, o Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública. Os bloquistas consideram que o processo "não está encerrado e implica decisões políticas" do Governo nesta legislatura.

Na quinta-feira à noite, num comunicado conjunto dos ministérios do Trabalho e das Finanças, foi revelado que mais de 20 mil trabalhadores precários foram abrangidos até agora por concursos para integração nos quadros do Estado. O Executivo refere ainda que até à data foram analisadas 33 mil situações de precários.