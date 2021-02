Precários Inflexíveis pedem que ministério do Trabalho clarifique acesso a apoios

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, em declarações à comunicação social após a reunião da Comissão Permanente de Concertação Social realizada no Palácio da Ajuda, em Lisboa, 2 de setembro de 2020. RODRIGO ANTUNES/LUSA © LUSA

O movimento Precários Inflexíveis exigiu, esta sexta-feira, que a ministra do Trabalha esclareça quais os apoios que os profissionais em situação precária têm à sua disposição.

Num momento em que há quatro prestações às quais os interessados podem candidatar-se, as principais dúvidas colocam-se em relação a dois dos instrumentos: o Apoio Extraordinário à Redução da Actividade Económica de Trabalhador e o Apoio Extraordinário ao Rendimento dos Trabalhadores.

Recentemente o ministério do Trabalho deu conta de que os interessados podem candidatar-se aos dois instrumentos e que, tendo acesso, fica garantido que receberão o apoio mais favorável.

Em declarações à TSF, Daniel Carapau, do movimento, pede à ministra Ana Mendes Godinho e ao Instituto da Segurança Social para tornarem a regra mais clara porque, até ver, o anúncio apenas serviu para tornar tudo mais confuso.

"Isto nunca tinha sido explicado pela Segurança Social, não está em nenhum dos esclarecimentos que deu até agora e, portanto, ainda aumenta mais as dúvidas que as pessoas já tinham", lamenta. O representante destes trabalhadores explica que "normalmente o sistema - pelo menos no ano passado era o que acontecia -, quando se pedia um apoio, bloqueava automaticamente a possibilidade de pedir os outros".

Daniel Carapau defende que o processo deve ser clarificado. 00:00 00:00

"Isso devia ser clarificado", insiste Daniel Carapau. O concurso a estes apoios está já a decorrer e faltam poucos dias para o fim das candidaturas. O movimento dos Precários Inflexíveis pede também que haja menos burocracia em todo o processo.