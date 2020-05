"Precisamos de ir mais além." Loures quer combater aumento do número de casos

© Jorge Amaral/Global imagens (arquivo)

Com mais de oitocentos casos de Covid-19 confirmados no concelho de Loures, o presidente da Câmara Municipal, Bernardino Soares, faz um apelo às autoridades de saúde: o autarca quer combater o aumento do número de infetados, que se acentuou nos últimos 15 dias.

Embora garante não estar alarmado, Bernardino Soares não esconde a preocupação perante a curva ascendente no concelho, para a qual contribuem vários fatores socioeconómicos, como "as condições de habitabilidade em muitos bairros, o problema dos transportes públicos ou a precariedade de muitos trabalhadores".

Muitas das situações destes trabalhadores estão ligadas a cenários de "ilegalidade e imigração não documentada". Bernardino Soares reconhece que é necessária uma intervenção "mais próxima" e com maior conhecimento, para que a intervenção seja "mais dirigida".

"Precisamos de ir mais além", sublinha o autarca de Loures, que quer encontrar focos de intervenção para "atalhar caminho e contrariar a tendência da pandemia".

Bernardino Soares considera fundamental apurar as causas e as fontes de contágio que estão a contribuir para um aumento do número de infetados com Covid-19, não só em Loures mas em toda a região da Grande Lisboa. O autarca aponta a frequência reduzida dos transportes públicos como umas das vertentes que merece mais e melhor atenção.

"É um elemento que não está a ser suficientemente acautelado por parte das autoridades administração central e do Governo e que necessitaria certamente de uma injeção financeira que permitisse aos transportes andarem mais folgados", defende o presidente da câmara.

O concelho tem um nível "muito baixo" de transportes públicos, algo que "para quem já tem carências, quem está numa situação de precariedade ou vive em condições mais difíceis" não melhora a situação, uma vez que são o "recurso para ir trabalhar".

"Precisamos de ter condições nesse recurso para que haja segurança para todos", alerta o autarca, reconhecendo a necessidade de alargar a oferta do transporte público. "É indispensável que algumas decisões sejam tomadas nesse campo", defende, "para que com isso possamos diminuir o risco, porque me parecem ser um local em que a contaminação pode estar a acontecer".

Quanto às medidas já adotadas pelo município, Bernardino Soares destaca a distribuição de máscaras comunitárias a todos os habitantes e a criação de equipas de rua que realizam campanhas de sensibilização e entregam máscaras cirúrgicas à população mais vulnerável.