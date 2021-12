Preços da água e saneamento vão manter-se em 2022

© Miguel Pereira/Global Imagens (arquivo)

O Governo decidiu manter os valores das tarifas de abastecimento de água e do saneamento para 2022. A decisão foi aprovada no Conselho de Ministros desta quinta-feira.

"Foi aprovado o decreto-lei que define, para o ano de 2022, as tarifas e demais valores cobrados no âmbito dos sistemas multimunicipais de abastecimento de água e de saneamento", lê-se no comunicado do Conselho de Ministros.

"Assim, o Governo mantém, no ano de 2022, as tarifas, rendimentos tarifários e outros valores aplicáveis em 2021 relativamente a um conjunto de sistemas multimunicipais de abastecimento de água e de saneamento. Introduzem-se, ainda, medidas ao nível das regras aplicáveis em matéria de geração e recuperação dos desvios de recuperação de gastos, que traduzem uma forma de ponderação mais equitativa e estável no período das concessões", explica o Governo.