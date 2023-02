Prejuízos das cheias. Câmara de Oeiras espera fazer primeiros pagamentos na próxima semana

Os comerciantes foram informados da abertura do processo de candidatura a 16 de janeiro © Gerardo Santos / Global Imagens

Por Cátia Carmo 01 Fevereiro, 2023 • 15:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Câmara Municipal de Oeiras revelou à TSF que espera começar a fazer os primeiros pagamentos aos comerciantes do concelho afetados pelas cheias de dezembro no final da próxima semana. O esclarecimento do município surge depois de os comerciantes do concelho se terem queixado. Muitos ainda não receberam apoios e pagamentos por causa do temporal.

O município de Oeiras lembra que as candidaturas aos apoios começaram a chegar a 16 de janeiro e logo aí os comerciantes foram informados da abertura do processo de candidatura. Desde essa altura até agora, os processos têm estado a ser analisados e houve alguns atrasos por causa da falta de documentos.

A Câmara Municipal de Lisboa lembra que as candidaturas aos apoios financeiros continuam abertas.