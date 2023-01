Prejuízos das inundações em Loures são de 32 milhões de euros

Os maiores prejuízos registaram-se em infraestruturas municipais, atividades económicas e equipamentos municipais © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Por Lusa 05 Janeiro, 2023 • 13:57

A Câmara Municipal de Loures contabilizou cerca de 32 milhões de euros de prejuízos decorrentes do mau tempo verificado em dezembro, de acordo com um balanço enviado esta quinta-feira à agência Lusa pela autarquia do distrito de Lisboa.

De acordo com fonte oficial da Câmara Municipal de Loures, este foi o valor final apurado e comunicado à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT).

Segundo a mesma fonte, os maiores prejuízos registaram-se em infraestruturas municipais (22 milhões de euros), atividades económicas (7 milhões), equipamentos municipais (3 milhões) e habitação (140 mil).

No total, a Câmara Municipal de Loures apoiou 89 famílias, através de atribuição de 'vouchers' no valor de 131 mil euros.

As famílias afetadas receberam um vale para comprarem no comércio local o "recheio das suas casas". Relativamente às atividades económicas, os prejuízos de 7 milhões de euros foram registados em 124 empresas, tendo os empresários recebido um apoio de 352 mil euros da autarquia.

Um balanço anterior, feito em 20 de dezembro pelo presidente da Câmara Municipal de Loures, Ricardo Leão (PS), apontava para uma estimativa de prejuízos de cerca de 36 milhões de euros.

A chuva intensa e persistente que caiu durante vários dias de dezembro causou inundações, danos em habitações e comércio, quedas de árvores e cortes de estradas e uma vítima mortal, afetando sobretudo os distritos de Lisboa, Setúbal, Portalegre e Santarém.

No concelho de Loures, a Baixa de Loures, a Flamenga e Frielas foram as zonas mais afetadas pelo mau tempo de dezembro, com a chuva forte e o transbordo da ribeira de Odivelas (que continua em Loures) a inundar as zonas envolventes da Estrada Nacional 8.

Entre os dias 07 e 15 de dezembro, a Proteção Civil contabilizou 88 desalojados naqueles distritos. O Governo visitou alguns locais afetados e pediu um levantamento dos danos, no limite, até 15 de janeiro, para agilizar mecanismos de apoio.