Prémio Cinco Estrelas. TSF eleita pelos portugueses melhor rádio de informação

© Leonardo Negrão/Global Imagens

A TSF é a rádio de informação preferida dos portugueses: foi distinguida com o Prémio Cinco Estrelas 2023, que reflete as escolhas dos consumidores sobre as melhores marcas, produtos e serviços em Portugal.

Durante nove meses, cerca de 325.000 consumidores avaliaram e testaram as 1081 marcas em 197 categorias diferentes e elegeram 147 que consideram "Cinco Estrelas" nos diferentes setores de atividade, além de 15 personalidades e 19 órgãos de comunicação social.

No caso dos órgãos de comunicação social, são ponderados critérios como notoriedade, satisfação pela atividade que desempenham, credibilidade e inovação.

A TSF foi eleita com 7,9 pontos (numa escala de 1 a 10) na categoria de Rádios de Informação e também a Men's Health, do grupo Global Media, foi vencedora do Prémio Cinco Estrelas deste ano na categoria Revistas Masculinas.

As 147 marcas vencedoras da edição 2023 repartem-se por 13 setores de atividade, nomeadamente: Alimentação e Bebidas (10), Automóvel (9), Banca (16), Beleza e Higiene Pessoal (19), Compras (5), Cuidado e Conforto do Lar (19), Empresas e Negócios (10), Energia e Tecnologia (12), Obras e Remodelações (12), Planos de seguros (5), Plataformas Online (7), Saúde e Bem Estar (17) e Turismo e Lazer (6).

Os prémios serão entregues dia 13 de fevereiro.

Veja aqui a lista com todos os vencedores