Histórias de «Um Outro País» ganham Prémio Gazeta Multimédia e estão na TSF

"E se contássemos histórias de quem foi viver para o interior". Este foi o desafio lançado numa sala de aula de Jorge Souto, professor da Escola Superior de Comunicação Social do Instituto Politécnico de Lisboa, que terminou com a atribuição pelo Clube dos Jornalistas de um Prémio Gazeta de Multimédia, depois de meses de trabalho que resultaram na publicação durante o mês de julho do ano passado de 31 reportagens com outras tantas histórias de pessoas que decidiram mudar de vida, procurar a realização pessoal em zonas do interior.

OUÇA AQUI TODAS AS EMISSÕES DO PROGRAMA "UM OUTRO PAÍS"

Reinaldo Rodrigues percorreu várias regiões para contar as histórias de quem trocou a vida no Litoral por projetos no Interior do País.

São 31 histórias de coragem, resiliência, alegria, tristeza e muita sinceridade as que o repórter fotográfico da Global Imagens, Reinaldo Rodrigues, contou e que estão disponíveis no site do DN.

Foi um longo trabalho que agora é "encerrado" com este prémio que distingue a excelência de uma ideia - que ficou conhecida como #UmOutroPaís -, mas que é, também e principalmente, uma homenagem às pessoas que apostaram em viver e iniciar negócios e projetos em zonas do País identificadas como "desertas".

Ana Teresa Matos comprou em Gouveia os Casais de Folgosinho, onde pensa o mundo rural de maneira diferente. E também para compreender as vantagens das antigas técnicas agrícolas. © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Estas reportagens ajudaram a mostrar a outra face de um País de que muitos ouvem falar quando se referem à desertificação e à falta de coesão territorial.

Por isso, este Prémio Gazeta é, também, uma homenagem a essas pessoas e às suas histórias e escolhas que, depois, as leram impressas na edição do DN, viram os vídeos disponibilizados no site do JN e os sons das entrevistas na TSF.

Ana Rita Veríssimo trocou o ateliê e a azáfama de Lisboa por uma nova vida em Mação, onde montou um "negócio das abelhas" e se deixou contagiar pela natureza. © Reinaldo ROdrigues/Global Imagens

Para este trabalho Reinaldo Rodrigues contou com o apoio, entusiasmo e dedicação de Duarte Costa Lopes, Diogo Nicolau, Patrícia Silva, Tiago Coelho e Tiago Matos trabalharam dia (e noites) para que os conteúdos fossem coerentes e distintos.

Anabela e Rui trocaram Lisboa por um projeto de vida: criaram um alojamento local num velho moinho no concelho de Penamacor. © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Outros premiados:

Prémio Gazeta de Mérito - Fernando Dacosta (jornalista e escritor)

Gazeta de Televisão - Carlos Rico (SIC)

Gazeta de Imprensa - Joana Pereira Bastos (Expresso)

Gazeta de Rádio - Nuno Guedes (TSF)

Gazeta de Fotografia - Tiago Miranda (Expresso)

Gazeta Revelação - Márcia Sobral (TVI)

Gazeta de Imprensa Regional - A Mensagem de Lisboa

O júri dos Prémios Gazeta 2021 foi constituído por Eugénio Alves (CJ), que presidiu, Cesário Borga (CJ), Eva Henningsen (Associação da Imprensa Estrangeira em Portugal), Fernanda Bizarro (jornalista), Elisabete Caramelo (professora universitária), Dina Soares (jornalista), Fernando Cascais (professor universitário e formador do Cenjor), José Rebelo (professor jubilado do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa), Inácio Ludgero (fotojornalista) e Paulo Martins (jornalista e professor universitário).