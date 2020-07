Prémio para os profissionais de saúde? "Mais valia terem estado quietos"

© Nuno Pinto Fernandes/Global Imagens

Por Francisco Nascimento com António Pinto Rodrigues 01 Julho, 2020 • 17:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os deputados aprovaram esta quarta-feira, por unanimidade, um prémio de desempenho para os profissionais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e ainda a atribuição de mais dias de férias. A medida visa reconhecer o trabalho no combate à Covid-19, ainda assim, não deixou a bastonária da Ordem dos Enfermeiros convencida.

Ana Rita Cavaco lembra que, para além do SNS, muitos profissionais tentaram travar a propagação da pandemia nos lares, mesmo em regime de voluntariado.

"Mais valia terem estado quieto. Os profissionais de saúde não estão sobrecarregados só no combate à Covid. Estiveram em toda a linha. Eu gostava de saber o que vão dar aos restantes profissionais que estiveram nos lares e noutros locais que ajudaram no combate à Covid", atira.

Ana Rita Cavaco fala nos enfermeiros que ficaram infetados com a doença, quando foram auxiliar nos lares. "Muitos deles ficaram com lesões e com sequelas. Esses não vão receber o prémio, é isso?", questiona a bastonária.

A Ordem dos Enfermeiros considera que este será mais um foco de discórdia, que vai gerar injustiças no setor. "Se queriam fazer uma coisa como deve de ser, davam um prémio como nos restantes países. A todos os profissionais de saúde."

A representante dos enfermeiros considera que esta é mais uma forma de "destratar" o setor, lembrando as palavras de António Costa, quando afirmou que a final da Liga dos Campeões em Lisboa era um prémio para os profissionais de saúde.

O plano aprovado na Assembleia da República prevê a atribuição de um prémio de desempenho equivalente a 50% da remuneração, e ainda o direito a um dia de férias "por cada período de 80 horas de trabalho normal efetivamente prestadas no período em que se verificou a situação de calamidade pública que fundamentou a declaração do estado de emergência".