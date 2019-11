Por TSF 27 Novembro, 2019 • 12:34 Partilhar este artigo Facebook

A agricultura tem de acompanhar todos os desenvolvimentos da sociedade, mas deve atentar ao seu impacto ambiental, visto que, ao ser sua dependente, sofrerá com as consequências. Por esta razão, é fundamental premiar quem é sustentável e preocupa-se com o impacto que tem no meio ambiente. Com o intuito de distinguir os empresários agrícolas que façam crescer as suas empresas pelo seu talento, os Prémios Notáveis Agro Santander 2020 visam reconhecer o mérito dos candidatos em cinco categorias: Inovação Tecnológica, Empreendedorismo, Sustentabilidade, Exportações e Jovens Agricultores. Nomeados por um júri para cada categoria, serão, no total, cem os nomeados para as cinco categorias, ou seja, vinte nomeados para cada uma. Como forma a premiar no campo da sustentabilidade, a Categoria Agro Santander Sustentabilidade distingue os empresários com capacidade para gerar negócios sustentáveis a longo prazo, assim como negócios capazes de provar que contribuem para a sustentabilidade ambiental e desenvolvimento do setor. São também consideradas as iniciativas de âmbito ecológico, que contribuam para a diminuição da pegada Hídrica e para o balanço de Carbono ZERO, para além das PME, pessoa singular ou coletiva, podendo ser clientes ou não clientes do Santander.