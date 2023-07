"Preocupante". Qualidade "questionável" faz um quarto dos cursos superiores nem chegar a existir

© Adelino Meireles / Global Imagens

A Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior recebe, por ano, mais de 200 pedidos para a criação de novos mestrados. O cenário, admite a entidade, é "preocupante", com muitos cursos sem qualidade para serem instituídos.

De acordo com o Jornal de Notícias, o organismo recebe, por ano, mais de 300 pedidos para novos cursos superiores, cerca de 200 dos quais para mestrados, a maioria no ensino público - uma situação que a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior considera "excessiva" e "difícil de entender".

A entidade, que é responsável por validar os novos cursos, não tem poderes de regulação. Em declarações citadas pelo JN, o presidente da agência, João Guerreiro, faz a comparação com a realidade em Espanha: no país vizinho, que é cinco vezes maior, há 3 mil cursos de ensino superior. Em Portugal, há 4250 - metade deles mestrados.

Para a agência, o panorama gera preocupação, uma vez que, só no último ano, um quarto dos cursos avaliados teve de ser chumbado.

Segundo a entidade avaliadora, as propostas submetidas têm "um nível de qualidade questionável" e grande parte não reúne as condições necessárias para receber acreditação. Uma das questões essenciais, aponta a agência, é falta de qualificações dos professores propostos.