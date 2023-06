Presidente da assembleia da Liga de clubes alvo de buscas por suspeita de tráfico de seres humanos

© João Girão / Global Imagens

Por Carolina Rico 12 Junho, 2023 • 11:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A casa do presidente da Assembleia-Geral da Liga de clubes, Mário Costa, foi esta segunda-feira alvo de buscas por parte do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) por suspeitas de tráfico de seres humanos.

A notícia é avançada pelo jornal Expresso, que avança ainda que Mário Costa foi ainda constituído arguido pelo Ministério Público por suspeitas de envolvimento em negócios ilegais relacionados com jovens jogadores de futebol oriundos do extremo-oriente e da América do Sul.

Em comunicado, o SEF confirma apenas que está a decorrer uma operação, na zona do Grande Porto, para cumprimento de vários mandados de busca, com 50 elementos no terreno.

Também a academia de futebol, Bsports Academy, em Vila Nova de Famalicão terá sido visada na operação do SEF.