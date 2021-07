Presidente da Câmara de Moura está infetado com "sintomas ligeiros a moderados"

Álvaro Azedo © Paulo Spranger/Global Imagens

O presidente da Câmara de Moura, Álvaro Azedo, está infetado com o vírus da Covid-19 e apresenta "sintomas ligeiros a moderados" da doença, encontrando-se em confinamento, informou esta quarta-feira o município do distrito de Beja.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a autarquia alentejana indicou que o autarca realizou, na manhã de terça-feira, um teste PCR para detetar o vírus SARS-CoV-2, que provoca a doença da Covid-19, o qual teve resultado positivo.

Segundo a câmara municipal, Álvaro Azedo apresenta "sintomas ligeiros a moderados" e encontra-se a "cumprir confinamento obrigatório na sua residência".

Contactada pela Lusa, fonte do município referiu que o autarca continua a trabalhar, mas "na modalidade de teletrabalho, através de meios informáticos", uma vez que os sintomas que tem "não são impeditivos" de gerir a autarquia.

Durante o período de confinamento, sublinhou a fonte, Álvaro Azedo será "coadjuvado pelo vice-presidente do município e restante vereação e chefes de serviços", estando garantido "o normal funcionamento da câmara municipal".

Quanto à próxima reunião de câmara, marcada para o dia 14 deste mês, esta será realizada através de "videoconferência ou sem a presença do autarca", adiantou.

No comunicado, a Câmara de Moura realçou que a listagem de todos os contactos próximos realizados nos últimos dias pelo autarca será remetida hoje à Autoridade de Saúde Pública.

