Presidente da Câmara de Sintra confirma aglomerados em centro de vacinação. "É um mal necessário"

Com o aumento do ritmo de agendamento da vacina anunciado pela task force, nesta segunda-feira, registaram-se aglomerados junto a vários centros de vacinação, de norte a sul do país.

Um desses casos ocorreu em Sintra, onde são vacinadas perto de sete mil pessoas por dia. À TSF, o presidente da Câmara, Basílio Horta, garante que a autarquia está a fazer tudo para evitar filas, mas sublinha que é um mal necessário.

"Quando se tem de vacinar sete mil por dia, quando em Monte Abraão vamos vacinar hoje mais de 2200 pessoas, só num centro de saúde, obviamente que é humanamente impossível fazer uma coordenação perfeita, sem que não haja filas", refere o autarca.

Esta segunda-feira, há mais filas por causa da porta aberta para maiores de 45 anos, mas o autarca garante que já tiveram dias mais complicados.

A responsável pela vacinação contra a Covid-19 afirmou esta segunda-feira que a possibilidade de longas filas nos centros de vacinação era expectável devido ao aumento do ritmo do processo, mas reconheceu que é um problema e terá de ser resolvido.

Na primeira segunda-feira desde que arrancou a vacinação sem marcação de pessoas com 45 ou mais anos, o dia no centro de vacinação do concelho de Oeiras, no Pavilhão Carlos Queiroz em Carnaxide, começou com uma fila de milhares de pessoas que contornava todo o complexo desportivo.

"Já era expectável que isto acontecesse esta semana, face ao número de vacinas que vamos dar, mas é indesejável que as pessoas estejam tanto tempo na fila e vamos tentar melhor o processo", disse à Lusa o vice-almirante Gouveia e Melo.