Presidente da Comunidade Vida e Paz vai ser Gestor da Estratégia para Sem Abrigo

O anúncio foi feito, no Parlamento, pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Ana Mendes Godinho sublinhou o empenho do Governo em avançar com a Estratégia Nacional para as Pessoas Sem Abrigo, adiantando que a escolha do nome para liderar, no terreno, esta estratégia é Henrique Joaquim, até agora presidente da Comunidade Vida e Paz.

"É um nome que nos deixará a todos bastante confortáveis porque é uma pessoa com muita experiência", considerou a ministra dirigindo-se aos deputados da Comissão Parlamentar de Trabalho e Segurança Social.

De acordo com Ana Mendes Godinho, o novo Gestor da Estratégia Nacional para as Pessoas Sem Abrigo "iniciará funções já em janeiro" na direta dependência da ministra e irá garantir que são aplicadas no terreno "as medidas pragmáticas que o Governo identificou como necessárias".

A ministra do Trabalho e Segurança Social adiantou aos deputados que os "dados preliminares" mais recentes dão conta de um "decréscimo de pessoas sem teto e de um aumento de pessoas sem casa", o que na leitura do Governo significa que "se está a conseguir retirar pessoas da rua que foram colocadas em soluções temporárias de alojamento". Dados preliminares do Governo apontam para "menos 230 pessoas que terão saído da situação de sem teto para sem casa".

Ana Mendes Godinho lembrou que os dados de 2018 indicavam que 3.390 pessoas estavam em situação de sem abrigo, o que significa que "ainda muito a fazer".

Entre as medidas que o Governo pretende aplicar está a capacidade de acompanhamento "em tempo real e com ação rápida" de todas as pessoas sem abrigo e a articulação das entidades no terreno.

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social deu ainda conta do aumento da capacidade de alojamento temporário, com cerca de 271 novas instalações.

Em atualização