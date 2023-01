Presidente da República decreta luto nacional no dia do funeral de Bento XVI

© André Luís Alves / Global Imagens

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assinou esta quarta-feira o decreto de luto nacional pela morte do Papa emérito Bento XVI, que se vai cumprir na quinta-feira, dia das cerimónias fúnebres.

"O Presidente da República assinou o Decreto do Governo que declara luto nacional no dia 5 de janeiro de 2023, pelo falecimento do Papa Emérito Bento XVI", lê-se numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na internet.

Marcelo Rebelo de Sousa estará na quinta-feira nas cerimónias fúnebres do Papa emérito Bento XVI, "em representação do Estado português".

Apenas as delegações do Governo e da Presidência de Itália e da Alemanha participarão oficialmente da cerimónia.

O funeral de Bento XVI realiza-se na quinta-feira, na Praça de São Pedro, no Vaticano, às 09h30 locais (08h30 em Lisboa), numa celebração presidida pelo Papa Francisco.

Bento XVI morreu no sábado, no antigo mosteiro Mater Ecclesiae, no Vaticano, onde residia desde 2013, após ter renunciado ao papado.