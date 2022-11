Presidente da República promulga descongelamento da carreira dos enfermeiros

© Paulo Spranger/Global Imagens

O Presidente da República promulgou este sábado o diploma do Governo que estabelece os termos da contagem de pontos em sede de avaliação do desempenho dos trabalhadores enfermeiros à data da transição para as carreiras de enfermagem e especial de enfermagem.

A notícia é avançada no site da Presidência da República. Cerca de 20 mil enfermeiros vão ser abrangidos pelo descongelamento da progressão salarial, com o pagamento dos retroativos a janeiro de 2022.

A medida foi aprovada pelo Governo no início do mês, na sequência de negociações com os diversos sindicatos.

