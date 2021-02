Presidente da Unidade de Saúde do Nordeste vacinado indevidamente

O presidente da Unidade de Saúde do Nordeste gere três hospitais e 14 centros de saúde no distrito de Bragança © Monirul Alam/EPA

Por Fernando Pires 02 Fevereiro, 2021 • 16:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Nos últimos dias, têm vindo a público vários casos de vacinação alegadamente indevida denunciados em vários pontos do país, por não estarem incluídos na lista de prioritários, alguns até a ser alvo de inquéritos por parte do Ministério Público.

A TSF avança com outro caso. Desta vez, trata-se do presidente da administração da Unidade Local de Saúde do Nordeste, que gere os três hospitais e os 14 centros de saúde do distrito de Bragança.

Carlos Vaz confirmou à TSF que já foi vacinado e até os restantes funcionários. "Já fui vacinado e não houve nenhuma vacina indevida, seguimos rigorosamente as orientações ministeriais. Os prioritários foram todos vacinados e depois foram os funcionários, e a administração, todos em última linha, após os prioritários", refere.

Vacinação indevida do presidente da Unidade de Saúde do Nordeste. 00:00 00:00

No entanto, os membros do conselho de administração da Unidade Local de Saúde do Nordeste e mais quatro dezenas de funcionários trabalham num edifício da Praça Cavaleiro Ferreira, em Bragança, fora do contexto hospitalar.

Em comunicado, a administração acrescenta que há uma "gestão rigorosa e transparente das vacinas contra a Covid-19" e que "evita o desperdício atendendo aos prazos estipulados para a administração das mesmas".

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19