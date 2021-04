Presidente do Conselho de Reitores critica falta de vacinação dos docentes e não docentes do superior

"Estou à espera de que digam qual foi a razão por que os docentes e os funcionários ficaram de fora" © LUSA

O presidente do Conselho de Reitores lamenta que os professores e o pessoal não docente do ensino superior tenham ficado de foram dos grupos prioritários no plano de vacinação contra a Covid-19, no dia em que são retomadas as aulas presenciais das universidades e politécnicos. Em declarações à RTP, António Sousa Pereira afirma que continua à espera das explicações do Governo.

"Foi uma decisão política, mas será comunicado às autoridades. Fizemos alguns pedidos e esses pedidos foram veiculados às autoridades que controlam o processo de vacinação, e eles lá terão as suas razões. Estou à espera de que digam qual foi a razão por que os docentes e os funcionários das universidades ficaram de fora."

O presidente do Conselho de Reitores garante que as autoridades "não apresentaram razão nenhuma ainda", apesar de ter sido enviado um pedido de esclarecimento há task force "há quase um mês".

António Sousa Pereira esteve na Universidade do Porto, juntamente com o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, para marcar o regresso às aulas presenciais e acompanhar o programa de testagem à Covid-19 que está a decorrer nas instituições de ensino superior. Manuel Heitor não respondeu ao presidente do Conselho de Reitores, e optou por sublinhar que o mais importante é que os estudantes estão de regresso.

Ao longo do dia, o ministro do Ensino Superior, Manuel Heitor vai estar no Instituto Politécnico do Porto e na Universidade de Aveiro, para acompanhar o programa de testagem e de rastreio à Covid-19 que está a decorrer no ensino superior.

