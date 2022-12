Presidente do IPMA defende vias mais rápidas e eficazes para comunicar alertas meteorológicos

© António Pedro Santos/Lusa

O presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) admite, em declarações à TSF, que, em casos como as inundações que aconteceram há dois dias na Grande Lisboa, deve existir uma forma mais rápida de avisar as pessoas. Miguel Miranda dá o exemplo das mensagens enviadas para os telemóveis, durante a época de incêndios, para defender uma revisão de procedimentos de comunicação com as populações.

O presidente do IPMA quer comunicar de forma mais rápida e eficaz com as populações

O presidente do IPMA considera que as autoridades e as populações também não podem ficar à espera que seja declarado o alerta vermelho para agirem em conformidade.

Miguel Miranda responde assim às críticas feitas ao instituto de que o alerta vermelho foi emitido demasiado tarde.

Miguel Miranda defende uma resposta preventiva.

O presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera explica, na TSF, que nem todos os fenómenos climáticos obedecem às regras do cálculo matemático. A quem questiona a capacidade de antecipar com exatidão a intensidade e a localização de acontecimentos, como as enxurradas que devastaram a zona da Grande Lisboa na noite de quarta-feira, Miguel Miranda explica que tal não é possível.

Presidente do IPMA diz que fenómenos climatéricos não obedecem apenas a regras matemáticas

Sobre os efeitos das enxurradas e os prejuízos acumulados, Miguel Miranda lamenta que Portugal não tenha tradição numa resposta muito organizada em situações de cheias e inundações.

"Portugal não está estruturalmente preparado"

O presidente do IPMA lembra, também, que os locais onde pode ocorrer acumulação de água - que foi o que aconteceu - são bem conhecidos e estão identificados.