Presidente do Supremo deixa palavra de confiança no dia de reabertura dos tribunais

António Joaquim Piçarra, presidente do Supremo Tribunal de Justiça, deixou uma palavra de "confiança aos cidadãos" sobre o funcionamento dos tribunais, esclarecendo que "os juízes estão conscientes da sua responsabilidade na recuperação da normalidade da justiça e do país".

No dia em que os tribunais reabrem portas, António Joaquim Piçarra deixa claro que o regresso ao "pleno funcionamento" está a ser acompanhado com o cumprimento de regras, sendo que, a partir de agora, "todos os processos passam a correr os seus termos normais e é retomada a realização presencial de diligências não urgentes, asseguradas que estão as condições sanitárias para que tal suceda".

O presidente do Supremo deixou ainda uma palavra aos profissionais da justiça que asseguraram o cumprimento da sua "missão essencial no contexto da pandemia".

