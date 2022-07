Prevenir risco de incêndio e poupar água. Clube de Campismo de Lisboa faz recomendações aos campistas

© Pixabay

O risco de incêndio, a situação de seca extrema e a onda de calor levaram o Clube de Campismo de Lisboa a emitir dois comunicados aos sete parques que detém: um sobre a restrição ao consumo de água e outro sobre a prevenção do risco de incêndio.

À TSF, o presidente do Clube de Campismo de Lisboa, explica que o clube criou já há algum tempo planos de contingência para os sete parques de campismo e que estas diretrizes resultam de uma adaptação constante. Luís Duarte refere que o clube de campismo conta com uma comissão de segurança, que inclui especialistas da Proteção Civil. Entre as novas orientações, há, por exemplo, uma preocupação especial com os grelhadores.

"Relativamente aos parques de campismo, estamos a funcionar rigorosamente como está a funcionar o país. A nível do campismo associativo desportivo e dos outros parques de campismo há sempre aquela situação de haver preocupação com o lume, que foi uma das coisas que focámos: a prevenção e preocupação na utilização do lume nos grelhados ou nas frituras. Tão preocupante como isso é a restrição no consumo de água para que não haja ruturas no seu consumo. De qualquer maneira, fizemos um esforço no sentido de desenvolver um leque de pessoal complementar para poderem dar acompanhamento aos nossos associados, utentes e campistas", afirma.

Luís Duarte recorda que os parques de campismo ainda não recuperaram das restrições da pandemia da Covid-19, e que já estão a combater outra crise, mas com serenidade.

"A pandemia ainda não acabou e nós agora temos esta situação pela frente e iremos, com toda a tranquilidade, sensatez e preocupação, tratar dia a dia em conjunto com os nossos sócios", acrescenta.

Para prevenir o risco de incêndio, o Clube de Campismo afirma, em comunicado enviado à TSF, que está proibida a utilização de fogo na confeção de alimentos fora dos locais e dos equipamentos aprovados pelos Técnicos de Parque.

O Clube de Campismo apela também aos campistas para não abandonarem o local onde estão a confecionar os alimentos, independentemente, do combustível utilizado, e a ter por perto um extintor ou recipiente com água.

Além disso, os resíduos incandescentes ou quentes resultantes da sua atividade devem ser completamente extintos ou arrefecidos, de modo a que não constituam "pontos quentes", potenciadores de ignições.

Noutro comunicado relativo à poupança de água, o Clube de Campismo informa que estão proibidas as regas de espaços verdes e arruamentos, lavagem dos espaços de acampamento e das unidades de alojamento campista, bem como a instalação, funcionamento e enchimento de reservatórios e piscinas com água da rede interna do parque.

O Clube de Campismo de Lisboa é uma associação que detém sete parques de campismo, incluindo o mais antigo do país, na Costa da Caparica, com 70 anos.

Fundação INATEL está em contacto permanente com a tutela

Já no caso da Fundação INATEL, o presidente Francisco Madelino diz à TSF que não foram emitidas novas orientações, mas que há um estreito contacto com a tutela, neste caso o Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social. Francisco Madelino adianta que os diretores de operações estão a passar as mensagens de prevenção, que incluem também o contacto dos hóspedes com a natureza.

"São divulgadas aos diretores dos hotéis que devem traduzir esses aspetos, quer seja na utilização da água, quer seja que os hóspedes devem ter cuidados redobrados no contacto com a natureza. Mas isso é a divulgação das medidas que o Governo está a tomar", refere, dando os exemplos da zona de Manteigas e São Pedro do Sul.

Francisco Madelino lembra que a Fundação INATEL tem a missão de colaborar com as autoridades, como aconteceu com os grandes incêndios de 2017, quando até algumas das próprias unidades viveram situações complicadas.

"Temos uma unidade no Piódão que ficou completamente circundada e o incêndio chegou à beira da unidade hoteleira. Temos uma em São Pedro do Sul que também aconteceu o mesmo. Só em situações destas, extremas, é que a nossa operação é afetada, mas até agora nunca foi caso disso. Também é importante não termos uma situação alarmista, devemos estar preparados, é evidente que há uma entidade que está no Ministério do Trabalho que tem 18 unidades hoteleiras distribuídas ao longo do país e essas unidades hoteleiras serão utilizadas caso haja necessidade", conclui.