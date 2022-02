Preventiva para suspeito de preparar atentado em Lisboa, tensão aumenta na Ucrânia e outros destaques TSF

© Gerardo Santos/Global Imagens

O jovem suspeito de planear um ataque terrorista "dirigido a estudantes" na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto vai ficar em prisão preventiva. O advogado do suspeito considera a medida de coação "ajustada", mas "naturalmente será revista". Jorge Pracana requereu essa revisão.

Os alunos do estabelecimento de ensino ficaram "apavorados". À TSF, Yehia Radwan, estudante de Engenharia Biomédica e Biofísica, disse que "não acreditava que uma coisa destas fosse acontecer em Portugal".

Marcelo Rebelo de Sousa elogiou a ação da PJ. Para o Presidente da República, "quem tinha de cumprir a missão, cumpriu, de forma discreta, mas eficaz, e isso dá um sentimento de segurança acrescido aos portugueses".

A tensão entre a Rússia e a Ucrânia está cada vez mais ativa e os aliados do NATO acreditam que o ataque russo está iminente. O Reino Unido pede aos cidadãos britânicos que não viajem para a Ucrânia e aos que estejam no país do leste europeu para o deixarem rapidamente. O mesmo pedido faz a Casa Branca, que pede aos norte-americanos que abandonem o país "nas próximas 24 a 48 horas". Os Estados Unidos da América também consideram que o ataque russo começará certamente com bombardeamentos aéreos.

Ao fim de cinco, a Vodafone conseguiu estabilizar os seus serviços. A multinacional de telecomunicações foi alvo de um ciberataque que provocou falhas em todos os serviços. Ainda assim, "há ainda muito trabalho pela frente", assegura a Vodafone.

A Caixa Geral de Depósitos anunciou um aumento dos lucros em quase 19%. "Os depósitos de clientes aumentaram 7038 milhões de euros (+9,7%), quando comparados com o final de 2020", demonstram os resultados. O banco também subiu o salário mínimo para 1359. A Caixa sublinha que com este aumento, a remuneração mínima que um trabalhador do banco passa a auferir é substancialmente superior à media nacional.