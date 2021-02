Alerta da Proteção Civil: temporal com chuva e vento fortes nas próximas 24 horas

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Viseu e Vila Real deverão ser os mais afetados pelo temporal © Amin Chaar/Global Imagens

Por Carolina Quaresma 08 Fevereiro, 2021 • 16:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Proteção Civil emitiu um alerta devido ao temporal que se prevê para as próximas 24 horas. A partir da meia-noite desta segunda-feira e até ao meio-dia de terça-feira, espera-se chuva e vento forte, sobretudo nas regiões do Norte e Centro.

Estão previstas também queda de neve, na zona da Serra da Estrela, e agitação marítima forte, na costa ocidental. Durante a tarde, além da chuva, pode haver, no Norte e Centro, trovoada e queda de granizo. As rajadas de vento devem chegar até aos 70km/hora no litoral e até aos 90km/hora nas terras altas.

Devido a estas condições meteorológicas, a Proteção Civil avisa que há possibilidade de cheias, inundações e queda de árvores.

Em comunicado, a Proteção Civil sublinha que a "precipitação local excessiva e persistente dos últimos dias poderá provocar cheias e inundações face à subida da altura dos rios e ribeiras do Alentejo (nomeadamente no vale do rio Sorraia, com submersão de pontes no concelho de Mora e galgamento da margem esquerda do rio em Coruche, com vigilância em relação à vila, e submersão de estradas) e Algarve. Com base na previsão de precipitação deverá ser mantida a vigilância sob as bacias do Tejo, Douro, Vouga e Mondego".

É recomendado que a população tenha atenção às informações da meteorologia e indicações da Proteção Civil e Forças de Segurança. Serão emitidos SMS preventivos para os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Viseu e Vila Real.