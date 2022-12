Previsões de chuva forte na Madeira levam Proteção Civil a emitir recomendações

O Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira aponta para vento com rajadas na ordem dos 90 quilómetros nas regiões montanhosas © Leonardo Negrão/Global Imagens

O Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira (SRPC) emitiu este sábado um conjunto de recomendações à população face às previsões meteorológicas previstas que colocam o arquipélago sob aviso laranja para precipitação forte.

No documento, o SRPC indica que "associado a depressão ativa que deverá condicionar o estado do tempo no Arquipélago da Madeira entre o fim da tarde do dia 3 (sábado) e a madrugada do dia 5 (segunda-feira), prevê-se períodos de chuva ou aguaceiros pontualmente fortes e acompanhados de trovoada em especial na costa sul e nas regiões montanhosas da ilha da Madeira".

Também aponta para o vento com rajadas na ordem dos 90 quilómetros nas regiões montanhosas e até 80 quilómetros nas zonas mais expostas, enquanto as vão ser de quatro metros na costa sul, atingindo os cinco na parte norte da ilha.

Face aos avisos agora emitidos, o SRPC recomenda que a população "evite as viagens para as zonas afetadas por este tipo de situação meteorológica" e "não circule por zonas com prédios degradados, devido ao risco de derrocadas".

Ainda pede as pessoas a adotarem "uma condução defensiva reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a possível formação de lençóis de água".

Especiais cuidados são aconselhados para os percursos auto e apeados, sobretudo nas zonas montanhosas, vertentes expostas e zonas costeiras devido aos riscos que representam neste tipo de situação.

Fechar as portas e janelas, retirar os objetos soltos nas varandas e peitorais de janelas, garantir a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada de inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas são outros conselhos reiterados pela Proteção Civil.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou o arquipélago da Madeira sob aviso amarelo para agitação marítima forte, vento e precipitação, que no caso da chuva será agravado para laranja entre as 12:00 horas de domingo e 00:00 horas de segunda-feira.