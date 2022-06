Primavera despede-se com nuvens e descida das temperaturas

Calor abranda em Portugal © Leonardo Negrão / Global Imagens

O Instituo Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta segunda-feira, último dia de primavera, uma "pequena descida da temperatura" e aguaceiros, em geral fracos, a norte de Montejunto-Estrela, "em especial no Minho".

A previsão refere ainda que o dia será marcado por períodos de "céu muito nublado" em todo o território continental, diminuindo de nebulosidade na região Sul durante a tarde. De acordo com o IPMA, o vento soprará fraco a moderado (até 30 km/h) de oeste/noroeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) na faixa costeira e nas terras altas do Centro e Sul.

As temperaturas máximas previstas para esta segunda-feira variam entre os 28ºC em Faro, os 22ºC em Lisboa, os 19ºC no Porto e os 16ºC na Guarda, distrito com a mínima mais baixa (8ºC). De acordo com a previsão, Faro vai registar uma mínima de 16ºC, Lisboa 14ºC e o Porto 12ºC.

Um cenário meteorológico que marcará o arranque do verão, com o IPMA a prever igualmente para o dia seguinte, terça-feira, aguaceiros a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela, assim como uma pequena descida da temperatura.

Risco de incêndio

Os concelhos de Loulé e São Brás de Alportel e Tavira, no distrito de Faro, apresentam esta segunda-feira um perigo máximo de incêndio devido à previsão de tempo quente, segundo os meteorologistas.

O IPMA colocou também mais de 30 concelhos dos distritos de Faro, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Viseu, Guarda e Bragança em perigo muito elevado de incêndio.

O perigo de incêndio, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo.

Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

A descida da temperatura acontece depois de dias de muito calor, com os termómetros a rondar os 40ºC. Em Espanha, o fenómeno do calor extremo provocou incêndios de grandes dimensões, como o que atingiu a província de Zamora, consumindo mais de 25 mil hectares (uma área que faz com que seja o maior da última década no país).