Primeira fase das candidaturas ao ensino superior termina esta sexta-feira

Os estudantes que queiram seguir para o ensino superior têm até ao final do dia para se candidatarem à 1.ª fase do concurso nacional de acesso, que arrancou há duas semanas com mais de 52 mil vagas.

Na lista de opções, os finalistas do secundário têm mil cursos por onde escolher em universidades e politécnicos de todo o país, com um total de 52.242 vagas, e os resultados desta fase deverão ser conhecidos em 27 de setembro.

O número de lugares disponíveis para o próximo ano letivo aumentou pelo sexto ano consecutivo, depois de, no ano passado, o concurso nacional de acesso ao ensino superior ter registado o maior número de candidatos das últimas duas décadas.

As instituições de ensino superior de Lisboa e do Porto representam quase metade do total de vagas, e tiveram o maior reforço com mais de 200 vagas adicionais, em relação ao ano anterior, só nas universidades do Porto e na Nova de Lisboa.

A Universidade de Aveiro teve também um aumento semelhante, devido à abertura de três dos 17 novos cursos que vão passar a estar disponíveis no próximo ano e que representam, sobretudo, uma aposta em áreas de tecnologia.

Além destas instituições, houve também um aumento generalizado de 3% nas áreas digitais, sobretudo nas instituições em localizadas em regiões com menor pressão demográfica, onde o aumento foi de 3,4% nestes cursos e 2% na generalidade da oferta.

No ano passado, registou-se um número recorde de candidaturas, com 62.675 estudantes a candidatarem-se à 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso, o maior número "nos últimos 25 anos".

Em resposta, o Governo procedeu ao reforço excecional do número de vagas, uma possibilidade que, para já, não está em cima da mesa, mas que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior não afasta "caso circunstâncias excecionais idênticas às do ano transato o voltem a exigir".

Nesta mesma página é possível ter acesso a toda a informação sobre cursos disponíveis, vagas e condições de acesso.