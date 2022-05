Primeira mulher infetada com varíola dos macacos, Governo termina contrato com Joe Berardo e outros destaques TSF

Pedro Adão e Silva, ministro da Cultura, e Isabel Cordeiro, secretária de Estado da Cultura © Tiago Petinga/Lusa

Esta quinta-feira foi detetado o primeiro caso de varíola dos macacos numa mulher. A infeção ocorreu em Espanha, na comunidade de Madrid, e está diretamente ligado à rede de contactos de homens infetados.

Por cá, o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, anunciou que o Governo denunciou o contrato com Joe Berardo. "Quando os tribunais decidirem sobre quem são ou quem é o legítimo proprietário da Coleção Berardo, o Estado está disponível para negociar um novo protocolo."

A Direção-Geral da Saúde revelou que há mais dois casos suspeitos de hepatite aguda infantil de origem desconhecida, totalizando 14. As crianças estão estáveis e em ambulatório.

A Deco Proteste considera positiva a iniciativa da ERSE que vai comparar s preços fixados nas gasolineiras a partir de um relatório de supervisão dos preços dos combustíveis, embora não tenha "força de lei".

O bloqueio russo aos portos ucranianos no Mar Negro está a provocar uma escassez de alimentos que pode atingir 323 milhões de pessoas.

O protagonista do filme "Tudo Bons Rapazes", Ray Liotta, morreu esta quinta-feira. O ator morreu durante o sono na República Dominicana, onde estava a gravar um filme.

Na música também há mortes a lamentar. Andrew Fletcher, teclista e fundador dos Depeche Mode morreu aos 60 anos, enquanto o baterista dos Yes, Alan White, morreu aos 72 anos.

No futebol, a seleção nacional de sub-17 venceu a Espanha (2-1) e está nas meias-finais do Europeu. Afonso Moreira e Dinis Rodrigues marcaram os golos de Portugal.

Nos Estados Unidos da América, os republicanos bloquearam o debate sobre os crimes de ódio racial e as armas, rejeitanto um projeto de lei de terrorismo interno.

O Gabinete de Apoio às Vítimas de Abuso na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa já está a funcionar. Saiba aqui como enviar denúncias.

Em vários hipermercados do país existem máquinas onde se depositam garrafas de plástico usadas e, em troca, recebe-se pontos que podem dar prémios. 'Quando do Velho Se Faz Novo' é um projeto-piloto do Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente e da Ação Climática.

Há um vídeo de uma "alegada" plataforma de investimento online que está a utilizar indevidamente a imagem do Banco de Portugal. Quem o denuncia é o próprio banco central que pede cautela aos utilizadores.

A TSF foi conhecer Facundo Farías e Enzo Fernández, os dois argentinos apontados a FC Porto e Benfica, com quem os treinou. Conheça as características dos jogadores.