Primeira toma da vacina nos lares poderá ser concluída no final da próxima semana

O Governo quer concluir a primeira toma da vacina contra a Covid-19 nos lares de idosos até ao final da próxima semana, adiantou esta segunda-feira o primeiro-ministro, que disse existirem condições para acelerar o processo nestas instituições.

"Face às novas informações disponibilizadas pela Pfizer e também pela Agência Europeia do Medicamento, estamos em condições de termos uma melhor gestão do nosso stock de vacinas e acelerar o processo de vacinação nos lares assumindo agora como objetivo concluir até ao final da próxima semana a vacinação integral da primeira toma em todos os lares, salvo naturalmente, aqueles onde a existência de surtos nos impede de proceder à vacinação", disse hoje o primeiro-ministro, António Costa.

O primeiro-ministro falava em conferência de imprensa, no Palácio de São Bento, no final do Conselho de Ministros extraordinário que hoje decorreu para determinar o agravamento das medidas de restrição e combate à pandemia de covid-19.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 2.031.048 mortos resultantes de mais de 94,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 9.028 pessoas dos 556.503 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.