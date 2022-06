Primeiras decisões da Cimeira da NATO, Parlamento discute reforma das ordens profissionais e outros destaques TSF

Cimeira da NATO realiza-se a 29 e 30 de junho, em Madrid © EPA

Por TSF 29 Junho, 2022 • 14:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Esta quarta-feira, arranca oficialmente a Cimeira da NATO, em Madrid. António Costa adiantou que Portugal vai antecipar o objetivo da organização de 1,66% do PIB para a Defesa já em 2023, algo que estava previsto apenas para 2024, mas não se comprometeu com uma data para a meta de 2%.

Jens Stoltenberg, por sua vez, lançou o evento com o anúncio do aumento das forças de reação rápida da NATO dos atuais 40 mil para 300 mil, prometendo que estarão "prontas até ao próximo ano" e serão atribuídas a países do leste da Europa.

Com alguma polémica, Boris Johnson afirmou que "se Putin fosse uma mulher, o que obviamente não é, não acredito que teria embarcado nesta guerra maluca de macho, de invasão e violência, como fez". O início desta guerra é um "exemplo perfeito de masculinidade tóxica", acrescentou o primeiro-ministro britânico.

Presente no Fórum Económico Portugal-Quénia, Marcelo Rebelo de Sousa também tem o pensamento nas últimas notícias que chegam da Cimeira da NATO. O Presidente da República assinalou "um aditamento importante" sobre a China no novo conceito estratégico da NATO e considerou que a Aliança quer "uma posição forte para chegar à paz" com a Rússia.

O debate sobre a reforma das ordens profissionais, que levantou várias críticas dos bastonários, volta esta quarta-feira à Assembleia da República. Os projetos do PS, Iniciativa Liberal (IL) e PAN ficaram pelo caminho, mas voltaram a ser apresentados no início da nova legislatura, com o Chega a juntar uma nova proposta, idêntica à da antiga deputada Cristina Rodrigues, que é agora assessora do partido.

No Fórum TSF, foi debatida a reforma das ordens dos profissionais. Com quatro projetos em cima da mesa, bastonários ouvidos pela TSF intensificam as críticas às propostas dos partidos.

A partir de 2035, a venda de veículos a gasóleo e gasolina pode ser impedida na União Europeia. A medida pretende reduzir para zero as emissões de dióxido de carbono (CO2) dos automóveis novos e a data de 2035, embora ainda não oficial, está em consonância com aquela preconizada pelo Parlamento Europeu e pela Comissão Europeia, com quem os países terão de negociar as regras finais.

Ainda assim, a ACAP - Associação Automóvel de Portugal, considera "prematura" a aprovação de um plano que impede a venda de novos veículos movidos a gasóleo ou a gasolina a partir de 2035.

Quem saúda a medida são os ambientalistas. Contudo, alertam que o eventual uso de combustíveis sintéticos são "um desvio" que deve ser evitado, indicou a associação Zero em comunicado. "O fim do motor de combustão é uma grande notícia para o clima e para a saúde. Mas novas propostas sobre combustíveis são um desvio", referem.

Na apresentação do Calendário da Saúde, Marta Temido defendeu que, mesmo com a Covid-19, aumentaram as consultas e os rastreios no SNS, mas diz que a pandemia e a crise política vieram interromper o trabalho que estava a ser feito. A ministra da Saúde apresentou, por isso, na Comissão Parlamentar de Saúde, o calendário daquilo que ficou por fazer e que quer agora pôr em prática.

Joga-se, esta quarta-feira, a partida decisiva do Campeonato Nacional de Hóquei em Patins no Dragão Caixa. Em quatro encontros disputados, o fator casa favoreceu as equipas até ao jogo decisivo - duas vitórias no Porto para os dragões, duas para o Benfica na Luz. Acompanhe o último jogo de uma final marcada por ambientes hostis nos pavilhões e com críticas à arbitragem de ambos os lados com relato na TSF e acompanhamento ao minuto em tsf.pt.

Recebeu esta quarta-feira uma mensagem com remetente "EDPCOM" que exige a liquidação de uma alegada dívida à EDP? não abra: trata-se de uma burla. Contactada pela TSF, a EDP confirma que "o SMS em causa não foi enviado pela EDP Comercial, sendo uma tentativa de fraude que nos é alheia e que repudiamos".