"Primeiro alerta" para ataque no centro ismaelita foi dado por professor ferido

O professor do afegão que esta terça-feira matou duas pessoas no centro ismaelita de Lisboa foi o responsável pelo "primeiro alerta" para o que estava a acontecer na manhã desta terça-feira.

Em declarações aos jornalistas nas instalações do centro, o representante da comunidade Ismaili, Faizal Ali, adiantou que o professor foi atacado ainda no interior da sala em que se encontrava, "sofreu ferimentos e conseguiu posteriormente dar o primeiro alerta para o que se estava a passar".

"Infelizmente este ataque provocou a morte a duas pessoas da nossa comunidade que muito estimávamos", lamentou, descrevendo uma comunidade "de luto e em choque".

Faizal Ali apresentou, em nome da comunidade, "as mais sentidas condolências aos familiares das vítimas" e agradeceu a "prontidão e eficácia" das autoridades.

"A comunidade muçulmana ismaili está também emocionada pelas centenas de mensagens solidárias que têm chegado dos mais altos responsáveis políticos portugueses, órgãos de soberania e de toda a sociedade civil".

Confiante no "cabal esclarecimento" do que se passou, a comunidade está agora a "colaborar com as autoridades nesse sentido".