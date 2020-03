O militar infetado está "em recuperação" no Hospital das Forças Armadas © Nuno Pinto Fernandes/Global Imagens

Um oficial do Exército é o primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus nas Forças Armadas.



A TSF sabe que o militar encontrava-se em isolamento no Hospital das Forças Armadas, tendo acusado positivo para Covid-19.



O militar continua internado no Hospital das Forças Armadas em recuperação.



Até ao momento, Portugal contabiliza 642 casos confirmados de infeção por Covid-19.