Primeiros 21 utentes curados no lar de Reguengos de Monsaraz

A autoridade de saúde pública já considerou que o surto está em resolução © José Coelho/Lusa

Por TSF/Lusa 19 Julho, 2020 • 16:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Vinte e um utentes de um lar em Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora, infetados com Covid-19, estão curados, após um surto que já provocou 17 mortos, informou este domingo a Câmara Municipal.

"No dia de hoje já podemos registar os primeiros 21 utentes curados e mais dois na comunidade, atingindo, assim, as cinco dezenas de curas no surto do mês passado", adianta a Autoridade Municipal de Proteção Civil.

O autarca de de Reguengos de Monsaraz, José Calixto, dá conta dos casos curados no concelho 00:00 00:00

De acordo com a atualização do boletim epidemiológico, o número de casos ativos do surto baixou para 95, incluindo 44 utentes e 15 funcionários do lar, além de 36 pessoas da comunidade.

Entre os 50 casos considerados curados contam-se, além dos 21 utentes, 10 funcionários do lar e 19 pessoas da comunidade, especifica o mesmo boletim.

Estes números verificam-se num universo de 2190 testes com resultado conhecido até quinta-feira, dia em que foram conhecidos resultados de 20 testes, estando previstos para este domingo e segunda-feira mais de 20 testes.

A autoridade de saúde pública já considerou que o surto está em resolução e o município indicou, este domingo, que vai propor a reabertura de creches e atividades de tempos livres do concelho, além do atendimento em serviços públicos.

Em resultado deste surto detetado a 18 de junho no lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS), encontravam-se hoje de manhã cinco utentes internados no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), dois deles nos cuidados intensivos.

Dos casos de infeção na comunidade, regista-se um caso internado em cuidados intensivos e dois em enfermaria do HESE.

Com a situação no lar, o concelho de Reguengos de Monsaraz regista o maior surto no Alentejo da doença da Covid-19 provocada pelo novo coronavírus.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19