"Príncipes do Nada": crónicas de quem não pode olhar para trás

Cidadãos sírios e curdos em campos de refugiados na Grécia © Louisa Gouliamaki/AFP

Por Nuno Domingues 09 Junho, 2020 • 11:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Catarina Furtado é uma das mais reconhecidas caras da televisão portuguesa. Na manhã TSF, confessou que as pessoas que conheceu nas cinco temporadas de "Príncipes do Nada" mudaram-lhe a vida. Delas, guarda os nomes e as histórias. Não raramente, são histórias dramáticas de guerra, de violações, de genocídio, ou de perseguições politicas.

Os refugiados do campo de Mória (Grécia), ou os Rohingya, que fugiram dos guerrilheiros de Myanmar, para sobreviver no Bangladesh. Ou ainda os colombianos, perseguidos pelos guerrilheiros das antigas FARC, que agora se misturam com os venezuelanos em fuga. São muitos os meridianos percorridos na mais recente temporada do programa, em que Catarina Furtado veste o duplo fato de repórter e de embaixadora nas Nações Unidas.

Ouça aqui Catarina Furtado à conversa com o jornalista Nuno Domingues 00:00 00:00

Sobre esta quinta temporada, a autora de "Príncipes do Nada" anota uma ideia: "O que aconteceu com aqueles com quem falei, poderia acontecer-me a mim".

Por exemplo, no caso da Síria, onde professores que tinham os seus empregos e os filhos na escola, e de repente, tiveram de fugir, porque as bombas destruíram tudo, atrás delas.

Ou as mulheres Rohingya, "violadas de todas as maneiras pelos guerrilheiros de Myanmar, que nunca contaram (nem vão contar) aos filhos o que aconteceu".

Catarina Furtado admite que guarda os nomes e as histórias destes protagonistas do programa. E, nalguns casos, até mantém o contacto através do Instagram.

Muitos, senão todos, gostariam de voltar - um dia - para as terras que deixaram para trás. Mas sabem que até ser possível regressar, querem construir nos países que os acolherem. "Não querem ser parasitas", garante Catarina Furtado.