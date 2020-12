Doze a 21 anos de prisão para acusados de homicídio no Campo Grande

© André Luís Alves/Global Imagens (arquivo)

Por Lusa 18 Dezembro, 2020 • 15:02 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os três arguidos acusados de terem roubado e matado um jovem em dezembro de 2019 no Campo Grande, em Lisboa, foram condenados a penas de prisão entre os 12 e os 21 anos, segundo o acórdão lido esta sexta-feira.

De acordo com o acórdão, lido no Campus da Justiça, o principal arguido, acusado de ter desferido com uma arma branca os golpes que causaram a morte do jovem, foi condenado a um cúmulo jurídico de 21 anos de prisão.

Os outros dois arguidos foram condenados a penas únicas de 12 e de 14 anos. A vítima tinha 24 anos e os arguidos 20, 18 e 17 anos na altura do crime.

Na anterior sessão do julgamento, em 04 de dezembro, o Ministério Público tinha pedido prisão efetiva para os arguidos, com penas moldadas com vista à reinserção na sociedade.