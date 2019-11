Prisão preventiva para a mãe do bebé encontrado em caixote do lixo

Lisboa, 18/08/2014 - Um casal acusado de matar um bebé de 4 meses, foi ouvido nas instalações da Policia Judiciária. (Ângelo Lucasl / Global Imagens ) © Ângelo Lucas / Global Imagens

Por TSF 08 Novembro, 2019 • 19:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A mãe do bebé que foi encontrado num caixote do lixo em Lisboa vai ficar em prisão preventiva, decidiu o juiz de instrução que a ouviu durante esta sexta-feira.

Pub Pub

A mulher, de 22 anos, foi esta tarde presente a tribunal, depois de ter sido detida pela Polícia Judiciária (PJ) "por fortes indícios da prática de homicídio qualificado, na forma tentada, vitimando uma criança do sexo masculino, recém-nascido, seu filho".

Pub Pub

Em conferência de imprensa esta manhã, a PJ revelou que a mãe do bebé "vive em condições muito precárias na via pública e não contou a ninguém que estava grávida.

A Procuradoria-Geral da República revelou à TSF, esta sexta-feira, que o Ministério Público do Juízo de Família e Menores de Lisboa instaurou um processo de promoção e proteção a favor da criança.

"No âmbito desse processo, e na sequência de um requerimento do Ministério Público, o juiz decidiu aplicar ao bebé a medida cautelar de acolhimento residencial, a designar logo que tenha aula clínica. O processo de promoção e proteção encontra-se em curso e, no contexto do mesmo, será delineado o projeto de promoção dos direitos e de proteção da criança", explicou fonte da PGR.

O caso remonta a terça-feira, quando o bebé foi encontrado por uma pessoa sem-abrigo no interior de um contentor junto a uma discoteca na Avenida Infante D. Henrique, em Santa Apolónia.

Segundo o comissário André Serra, do comando metropolitano de Lisboa da PSP, o recém-nascido "estava sem qualquer tipo de proteção, sem roupa ou agasalho" e aparentava não ter recebido "qualquer tipo de assistência médica" durante o parto.

Uma pessoa sem-abrigo ouviu um barulho proveniente de um caixote do lixo, espreitou para dentro do contentor e descobriu o bebé, tendo sido ajudada por outra pessoa que estava a passar e assistiu a tudo.

O bebé foi transportado para a urgência de pediatria do Hospital Dona Estefânia, onde recebeu "cuidados quase mínimos" e depois transferido para a Maternidade Alfredo da Costa. É saudável e pode ter alta já esta sexta-feira.