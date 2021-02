Prisões já administraram 3600 vacinas

© Jorge Carmona/Global Imagens

Até ontem, os estabelecimentos prisionais portugueses administraram 3600 vacinas contra a Covid-19, num processo que começou a 20 de janeiro e que está a desenrolar-se dentro do programado", refere à TSF a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP).

De acordo com este organismo "foram já vacinados todos os profissionais que trabalham na área da saúde e que a tal acederam".

Neste momento, decorre a vacinação "dos trabalhadores nos últimos 12 estabelecimentos para que se conclua a inoculação da primeira dose". A segunda dose começou nesta semana a ser administrada.

A DGRSP adianta que está "diariamente a proceder-se à vacinação dos guardas prisionais e demais trabalhadores dos diversos estabelecimentos prisionais".

A DGRSP sublinha que "o plano delineado tem em vista prevenir que as pessoas que diariamente têm de entrar e sair dos estabelecimentos prisionais e lidar com a população reclusa possam ser veículos de transmissão do vírus a quem está privado da liberdade".

Além disso, "atendendo à especial vulnerabilidade dos reclusos inimputáveis internados nas unidades de saúde prisionais e, nalguns casos, à dificuldade de fazer compreender as intervenções terapêuticas e as medidas comportamentais preventivas contra a Covid-19", a DGRSP refere que "já foram vacinados, seguindo critérios clínicos, os reclusos/doentes particularmente vulneráveis (inimputáveis) que se encontram internados no Hospital Prisional de São João de Deus e na Clínica de Psiquiatria e Saúde Mental do Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo (masculino)".

O processo de vacinação nas prisões "é executado por recurso exclusivamente a meios próprios da DGRSP", enfatiza o organismo.

