Privados vão passar certificados de incapacidade temporária para "facilitar vida dos cidadãos"

Óscar Gaspar, presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada

Os hospitais privados estão disponíveis para assumir a responsabilidade de passar certificados de incapacidade temporária e, assim, "facilitar a vida dos cidadãos".

"Parece-me uma boa ideia. Percebe-se que um dos objetivos é agilizar os procedimentos do SNS, portanto, aliviar o SNS de alguns procedimentos administrativos. Agora, o mais importante, no meu ponto de vista, é facilitarmos a vida aos cidadãos", disse à TSF o presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, Óscar Gaspar.

Óscar Gaspar explica: "Os cidadãos compreendem mal que hoje tenham de ir a um prestador de cuidados de saúde e depois tenham de ir a outro, não para serem examinados, não para nenhum tipo de diagnóstico, mas apenas para um papel, para uma questão administrativa. Parece-nos que faz sentido que este serviço possa ser prestado por quem observa o doente, sabe se está doente ou não e tem ou não condições para ter um certificado de incapacidade temporária. Nesta perspetiva, o que posso dizer é que, enquanto hospitais privados, estamos disponíveis para assumir o papel que o Governo considere útil nesta matéria."

O presidente da Associação Portuguesa da Hospitalização Privada não teme que, com esta mudança, se crie um clima de desconfiança sobre os médicos fora do Serviço Nacional de Saúde.

"Os médicos dos hospitais privados têm a mesma idoneidade e têm os mesmos princípios deontológicos dos médicos que estejam no Serviço Nacional de Saúde. Em termos de responsabilidade profissional e clínica, respondem exatamente da mesma forma", assegura Óscar Gaspar.

E acrescenta: "Se dúvidas houvesse, seja hoje ou no futuro, seja em relação ao SNS ou aos hospitais privados, o Estado continua a ter todas as possibilidades de fazer auditorias regulares e perceber se há algum comportamento menos claro da parte de algum profissional, mas sinceramente acho que essa suspeição, hoje em dia com essas ferramentas informáticas que existem para cruzar informação, não me parece que existam."

O Ministério da Saúde está a trabalhar com a Segurança Social para que os certificados de incapacidade temporária possam ser passados nas urgências dos hospitais e também pelos médicos privados.

"Não faz sentido fazer que o doente, depois de ir às urgências, tenha de se deslocar ao seu centro de saúde para pedir o Certificado de Incapacidade Temporária [CIT]", disse Fernando Araújo, que falava na abertura da apresentação do Índice de Saúde Sustentável, desenvolvido pela Nova Information Management School (Nova IMS), no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.