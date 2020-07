Problema com 200 casos em Lisboa e Vale do Tejo "deve originar correções de boletim"

© António Cotrim/Lusa

Por Gonçalo Teles 03 Julho, 2020 • 23:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde sobre a Covid-19 deve, nos próximos dias, ser alvo de uma correção devido a uma falha com 200 notificações no SINAVE por parte de um parceiro laboratorial do ministério da Saúde.

O número de pessoas infetadas pela doença é esta sexta-feira de 43.156, mais 374 do que no último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde. O número total de casos confirmados é, no entanto, provisório.

Numa nota acrescentada ao relatório desta sexta-feira, pode ler-se que os dados referentes à Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) "têm como fonte os dados agregados dos respetivos ACES". Isto porque, segundo a DGS, "a não-notificação laboratorial no SINAVE LAB por um parceiro privado em 3 dias da semana em curso originou cerca de 200 notificações cuja distribuição ainda carece de análise".

"Há aqui 200 casos que, provavelmente, se referem a um dos três últimos dias e que terão de originar correções do boletim como já no passado existiram", reconheceu a ministra da Saúde na conferência diária conjunta das autoridades de Saúde.

A região de Lisboa e Vale do Tejo regista esta sexta-feira 19.956 casos de Covid-19, mais 300 do que esta quinta-feira e é responsável por 80% dos novos casos registados esta sexta-feira.

A ministra da Saúde, Marta Temido, explicou que "temos uma situação epidemiológica em que aquilo que eram os números dos últimos dias, onde em LVT constatávamos uma ligeira redução do número de novos casos" mostra, afinal, que a "situação epidemiológica permanece marcada pela força do impacto na região de LVT".

"Estes 200 novos casos não estão no total de casos confirmados do boletim", daí a chamada de atenção que está presente no documento quanto a casos confirmados a nível nacional e em LVT.

"Constatámos, através da análise das nossas bases de dados, que hoje houve um crescimento de notificações e que o mesmo estava associado à ausência de notificações em SINAVE laboratorial de um grande prestador, que colabora connosco, em três dos últimos dias", sublinhou a ministra.

"Estes 200 casos têm agora de ser analisados para verificar a que dias correspondem e se correspondem efetivamente a novos casos ou se a qualquer outra circunstância a que precisemos de atender", explicou a ministra da Saúde, adiantando que o esclarecimento é feito"em nome da transparência".

Estão confirmadas 1598 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 11 do que nas últimas 24 horas.