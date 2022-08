"Problema estrutural." Bloco de partos da Maternidade Alfredo da Costa encerra esta noite

© Diana Quintela/Global Imagens (arquivo)

O bloco de partos da Maternidade Alfredo da Costa vai estar fechado a partir das 21h00 desta terça-feira e só reabre às 09h00 de sexta-feira. A informação está disponível no portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e foi confirmada à TSF por fonte oficial do Centro Hospitalar Lisboa Central.

Ouvida pela TSF, Maria João Tiago, secretária regional do Sindicato Independente dos Médicos, insiste que é preciso encontrar formas de manter os médicos no SNS e receia o que pode acontecer no inverno.

"Isto não é um problema de férias de médicos, não são os médicos que vão todos de férias ao mesmo tempo. Isto é um problema mesmo estrutural e estou com muito receio do inverno que aí vem, porque se nada for feito nós vamos estar a falar deste mesmo assunto no Natal, na próxima primavera. Isto tem mesmo que ser resolvido", sublinha.

Já não é a primeira vez que a Maternidade Alfredo da Costa encerra o bloco de partos. Na semana passada, a mesma situação aconteceu durante quase 20 horas. A urgência da Maternidade Alfredo da Costa vai continuar a funcionar durante o novo encerramento do bloco de partos.

Esta semana, além da Maternidade Alfredo da Costa, há encerramentos ou interrupções no serviço das urgências obstétricas em vários outros hospitais: Beatriz Ângelo, em Loures, Garcia de Orta, em Almada, Barreiro, Santarém e Abrantes.