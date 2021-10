"Problemas graves na escala." Hospital de Leiria sem urgência de ortopedia

O problema deverá repetir-se no final deste mês, na especialidade de cirurgia © Ivo Pereira/Global Imagens

A escala de urgência do Hospital de Leiria ficou, esta sexta-feira, a partir das 09h00, sem médicos ortopedistas.

Em declarações à TSF, José Carlos Almeida, do sindicato independente dos médicos, diz que "desde há vários anos que a escala de urgência tem tido deficiências nas diversas especialidades" e explica que, neste momento, há apenas um ortopedista a trabalhar em todo o hospital.

"Neste momento, temos problemas graves na escala de urgência da ortopedia do hospital de Leiria, não está ninguém escalado para hoje", refere, acrescentando que "não há ninguém, há um colega que está de residência interna até às 13h00".

As dificuldades são antigas no Hospital de Leiria e o sindicato independente dos médicos avisa que o problema, que está a acontecer esta sexta-feira, vai repetir-se no final do mês, mas em outra especialidade.

Nos últimos dois fins de semana de outubro, afirma, "a escala de cirurgia também está comprometida porque, segundo as informações que chegaram ao sindicato independente dos médicos, não há ninguém escalado de cirurgia".

José Carlos Almeida receia que os doentes acabem por ter de ser enviados para outros hospitais.

"Não sei se o Conselho de Administração vai conseguir tirar três ortopedistas da manga na escala de urgência. Se o fizer, vai pôr em risco o atendimento aos doentes que estejam em enfermaria, vai ter de desmarcar consultas que estejam agendadas. A solução passará talvez por encerrar a urgência da ortopedia quando não houver médicos e referenciar os doentes para outros hospitais", sublinha.