Problemas no SNS, descoberto sinal de rádio a três mil milhões de anos-luz e outros destaques TSF

A manhã informativa da TSF desta quinta-feira ficou marcada pelos problemas do Serviço Nacional de Saúde. Em declarações no Fórum TSF, a ministra da Saúde defendeu que o SNS está a recuperar do "choque" da pandemia, mas admitiu que ainda "não está tudo bem". Marta Temido reconheceu ainda que o SNS "provavelmente" não respondeu a tudo o que ficou por fazer.

Uma auditoria do Tribunal de Contas concluiu que o acesso à cirurgia oncológica degradou-se entre 2017 e 2020, com cada vez mais intervenções a ultrapassarem os tempos máximos de resposta garantidos Os auditores constataram que o crescimento da atividade cirúrgica no Serviço Nacional de Saúde "não foi suficiente" para fazer face ao acréscimo da procura, assinalando também "assimetrias geográficas significativas".

Na Ucrânia, Kiev admitiu "reconquistar" posições na cidade de Severodonetsk em "dois ou três dias", após o uso das armas de artilharia "ocidentais" de longo alcance. Já as forças pró-russas da autoproclamada república popular de Donetsk anunciaram o início da batalha por Sloviansk, que juntamente com Kramatorsk, serão os principais objetivos russos no Donbass.

Pode acompanhar tudo sobre o 106.º dia de guerra na Ucrânia aqui:

Voltando a Portugal, são já 209 os casos confirmados de varíola dos macacos, mais 18 do que nas últimas 24 horas.

E agora viajamos até ao espaço, onde foi descoberto um misterioso e explosivo sinal de rádio vindo de uma galáxia anã localizada a três mil milhões de anos-luz de distância do planeta Terra. De acordo com uma pesquisa publicada esta quarta-feira na revista científica Nature, este objeto cósmico é totalmente diferente quando comparado com descobertas semelhantes em outras galáxias. Os resultados deste estudo foram agora divulgados, mas as investigações começaram em 2019. Saiba tudo aqui:

O fim de semana prolongado está aí à porta. As temperaturas vão subir acentuadamente e rondar os 40 ºC no interior do país. No entanto, a meteorologista Maria João Frada considerou, em declarações à TSF, que ainda é cedo para se falar numa onda de calor, dado que nas zonas costeiras vai sentir-se uma brisa mais fresca.

De acordo com o IPMA, quase todo o território de Portugal continental estava em seca severa no final de maio, o mês mais quente e seco dos últimos 92 anos.

Por fim, Portugal joga esta quinta-feira contra a República Checa, num encontro da terceira jornada do grupo A2 da Liga das Nações de futebol. Uma partida com relato na TSF e acompanhamento ao minuto em tsf.pt.