Problemas nos aeroportos, previsão de noites tropicais e outros destaques TSF

O fim de semana foi marcado por cancelamentos no Aeroporto de Lisboa, e o problema mantém-se esta segunda-feira. Durante a manhã foram cancelados mais de 30 voos, entre eles 17 chegadas e 14 partidas.

O plano de contingência nos aeroportos começou a funcionar a 100%. Até agora, tinha sido aplicado de forma gradual. A partir desta segunda-feira, entra em vigor com o número máximo de meios pensados para o verão, mas o Ministério da Administração Interna garante que, apesar de forma faseada, o primeiro mês do plano de contingência já reduziu os tempos de espera nos aeroportos de forma significativa.

Na Dinamarca, três pessoas morreram e quatro encontram-se hospitalizadas em estado grave na sequência de um ataque com arma de fogo que ocorreu este domingo num centro comercial de Copenhaga, na Dinamarca. A polícia descartou a possibilidade de terrorismo esta segunda-feira.

A chuva e a trovoada prometem carregar os céus do Norte e Centro de Portugal continental. No entanto, depois de um tímido início de verão, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) avisa que, a partir de quarta-feira, vem aí o calor, com temperaturas até 40 ºC e noites tropicais.

Assim que a guerra termine, Portugal terá um plano para apoiar reconstrução da Ucrânia e com prioridade para as escolas. À TSF, João Costa afirmou que Portugal quer ajudar as crianças ucranianas a voltarem a estudar no seu país.

Luís Montenegro afastou, este domingo, a possibilidade do PSD apoiar um referendo à regionalização em 2024. Em declarações à TSF, o presidente dos autarcas do PSD, Hélder Sousa Silva, defende a opinião do líder do partido. Ricardo Rio, presidente da Câmara de Braga, assume que foi apanhado de surpresa. Do lado da presidente dos autarcas do PS, Isilda Gomes, ainda há esperança de uma mudança de opinião do líder social-democrata.

No Desporto, foi notícia a ausência de Cristiano Ronaldo do regresso aos trabalhos do Manchester United, agora sob as ordens de Erik ten Hag. Este episódio acontece numa altura em que continuam a surgir dúvidas sobre a permanência de Cristiano Ronaldo em Old Trafford.

Na I Liga portuguesa, João Palhinha disse adeus ao Sporting e assinou pelo Fulham, de Inglaterra. O médio, de 26 anos, vai ter a sua primeira experiência fora do futebol português, depois de ter estado sempre ligado ao Sporting desde a formação, embora tenha somado alguns empréstimos a outros emblemas da I Liga.