Procissão dos Fogaréus ilumina Semana Santa em Sardoal

Por Mário Rui Fonseca 06 Abril, 2023 • 08:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Envolta em ambiente de algum misticismo, refletido no silêncio da multidão ao longo de todo o percurso, a Procissão do Senhor da Misericórdia (ou Fogaréus), que decorre esta noite de quinta-feira, é uma das imagens de marca da Semana Santa em Sardoal.

"É um momento mágico. Um momento mágico para os sardoalenses, um momento diferenciador, não só para os crentes, no âmbito da fé e da religiosidade, e em que ninguém fica indiferente a esta noite, seja ao vivenciar esta procissão por dentro ou ao vê-la passar", disse à TSF Miguel Borges, presidente da Câmara de Sardoal.

Ouça aqui a reportagem 00:00 00:00

Durante esta procissão noturna, a eletricidade da rede pública é desligada nas artérias por onde passa o cortejo, apenas iluminadas pela luz de velas, archotes e candeias.

Centenas de lanternas de vidro são colocadas acesas nas janelas das casas, varandas e sacadas ao longo do percurso e milhares de lamparinas de azeite e cera seguem ao compasso das marchas fúnebres da Filarmónica

União Sardoalense.

A Irmandade da Santa Casa da Misericórdia do Sardoal conduz o cortejo envergando capas negras e os seus membros seguram painéis com imagens que representam cenas da Paixão de Cristo e grandes archotes a que chamam, pela sua antiguidade, fogaréus.

Até domingo de Páscoa, as igrejas e capelas de Sardoal vão estar enfeitadas com tapetes de flores e nas janelas de muitas casas são penduradas colchas, criando um ambiente solene e festivo. Durante estes dias haverá recreações teatrais, música e exposições alusivas à época, ao mesmo tempo que decorrem várias procissões, como a dos Fogaréus.

As Irmandades da Vera Cruz, da Santa Casa da Misericórdia e a do Santíssimo Sacramento participam na Semana Santa de Sardoal, celebração que termina com a Procissão da Ressurreição, no domingo de Páscoa.