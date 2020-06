Procura de autocaravanas para o verão disparou

© Nuno Veiga/Lusa

Desconfinados nas férias mas protegidos numa casa sobre rodas. Parece ser esta a estratégia de muito portugueses para o verão. E uma grande parte vai experimentar autocaravanismo pela primeira vez, como revelam os dados fornecidos à TSF pela Yescapa, uma plataforma de aluguer de autocaravanas entre particulares, também conhecida como "Airbnb do autocaravanismo".



"Este ano temos um crescimento de quase 400 por cento de visitas no site", revela a gestora de operações da empresa, Julie Da Vara sublinhando que "78% são novos visitantes que não tinham conhecimento do site nem deste tipo de fazer férias".



Até ao momento, a procura traduziu-se num "aumento de 50% das reservas confirmadas", face aos negócios concretizados no ano passado nesta plataforma francesa que opera em Portugal pelo terceiro verão consecutivo.



Julie Da Vara antecipa que estes números ainda vão "crescer mais" porque "as pessoas ainda estão a planificar férias" e os portugueses tendem reservar em cima da hora. "Conseguimos perceber que este verão vai ser ainda mais forte", resume a lusofrancesa que também é sócia da empresa.



Do lado da oferta, também cresceu o número de proprietários que pretendem rentabilizar as autocaravanas, alugando-as. "A solicitação está a ser muito forte, temos criação de anúncios todos os dias", diz Julie Da Vara. No final de 2019, a Yescapa tinha 420 veículos disponíveis, hoje tem 600 viaturas anunciadas.



Maioria de autocaravanistas portugueses



O aumento de pessoas interessadas em fazer férias numa autocaravana neste verão é também confirmado pelo presidente da Federação Portuguesa de Autocaravanismo (FPA). Embora sem poder quantificar, Manuel Bragança refere aumentos na venda de veículos, mas "sobretudo no aluguer" com "as pessoas a fugirem de apartamentos e hotéis" num "verão atípico que foge os parâmetros normais do turismo itinerante" mas onde o setor se torna "apetecível" para quem enfrenta o "problema económico".



Com as fronteiras terrestres fechadas "há uma diminuição relativamente grande dos nossos vizinhos espanhóis" que habitualmente visitavam Portugal, pelo que são os portugueses que estão a acelerar os negócios, sublinha o presidente da FPA. "Os autocaravanistas que vão circular em Portugal são predominantemente portugueses" e também "alguns estrangeiros que ficaram confinados nas áreas de serviço" e que agora começam a circular pelas estradas do país.



De acordo com a responsável da Yescapa, a maioria das reservas de autocaravanas para este verão "são famílias entre 35 e 45 anos, com uma ou duas crianças, que viajam pela primeira vez de autocaravana, com perspectiva de viajarem em Portugal em locais mais naturais. A maior parte deles faz alguma atividade desportiva perto da natureza, sendo a mais comum o surf".



Luta contra os abusos de estacionamento



Perante o previsível aumento de autocaravanistas inexperientes em circulação, o presidente da FPA recorda que "é proibido estacionar em cima das arribas, falésias e linhas de água", pelo que é importante "tomar consciência" da legislação em vigor de modo a "não repetir abusos excessivos de estacionamento em locais indevidos" como aconteceu no fim-de-semana na costa Vicentina onde as autoridades multaram 92 campistas e autocaravanistas. Manuel Bragança considera que a iniciativa foi "extremamente útil" e pede bom senso aos autocaravanistas que "não devem invadir esses locais".



A questão do estacionamento de autocaravanas, contudo, não é clara para a FPA. As novas regras de acesso às praias definidas pelo Governo no decreto-lei de 25 de de maio proíbem a "permanência" de autocaravanas nos parques de estacionamento junto das zonas balneares. Manuel Bragança questiona: "O que significa permanência? Não posso estacionar? Estou de acordo que não se possa pernoitar. Mas o meu único carro é a minha autocaravana e vejo-me privado da praia porque não posso estacionar num local de praia?".



Estas interrogações foram enviadas pela Federação Portuguesa de Autocaranavismo e pela Associação Autocaranavista de Portugal à secretária de Estado do Turismo. Segundo Manuel Bragança a resposta foi "politicamente correta mas não objetiva" e não resolveu a "ambiguidade que precisa de ser esclarecida".

