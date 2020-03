Produção de medicamentos e áreas de isolamento: militares preparam resposta a surto

O Ministério da Defesa está a ultimar um plano de contingência em articulação com várias pastas do Governo © Nuno Pinto Fernandes/Global Imagens

Por Cláudia Arsénio 04 Março, 2020 • 13:23

Caso venha a ser necessário, e se houver um pedido da Direção-Geral da Saúde, os militares estão prontos para ajudar.

É o que diz a nota do Ministério da Defesa enviada à TSF, acrescentando que as Forças Armadas estão preparadas com os meios necessários para intervir, nomeadamente: instalações para isolamento, pessoal com treino específico e material para a proteção individual de militares que venham a ser identificados como casos suspeitos de infeção com o Covid-19.

São dados vários exemplos de meios de apoio colocados à disposição, como camas para internamento em enfermaria e em cuidados intensivos, nos Polos de Lisboa e do Porto do Hospital das Forças Armadas, criação de áreas de internamento em instalações de campanha.

Os clínicos militares podem vir a prestar apoio no armazenamento, gestão e distribuição da reserva estratégica de medicamentos e dos dispositivos médicos, assim como na área da produção de medicamentos, recorrendo ao Laboratório Militar.

As Forças Armadas dizem também estar preparadas para o reforço da capacidade de diagnóstico em laboratórios e na formação em biossegurança. O apoio no armazenamento, gestão e distribuição da reserva estratégica de medicamentos e dispositivos médicos, assim como na área da produção do medicamento e descontaminação de grandes áreas, são outras das áreas em que os militares estão prontos a intervir.

Nesta nota, o Ministério da Defesa revela ainda que está a ultimar um plano de contingência em colaboração com os seguintes Ministérios: do Estado e da Administração Pública, Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Saúde, no âmbito da prevenção e controlo de infeção pelo novo coronavírus.

