Produção de vinho no Douro em queda devido à seca e ao calor

A Associação de Desenvolvimento da Viticultura Duriense (ADVID) previu uma produção de vinho entre 262 mil a 287 mil pipas para a vindima deste ano, na Região Demarcada do Douro. No entanto, "já não se vai atingir o intervalo mínimo", lamenta a diretora-geral, Rosa Amador. A culpa é da seca e do calor.

O ano já estava a ser considerado muito seco quando se deu o pico da floração das videiras, na segunda quinzena de maio. Apesar disso foi um processo rápido e sem problemas de doenças ou pragas. Os viticultores falavam numa "boa nascença".

Só que de junho para cá a situação agravou-se. Continuou a não chover ou a chover muito pouco para as necessidades e as temperaturas foram sempre mais elevadas do que o normal para a época. Chegados a esta semana de julho, verifica-se um calor excessivo a que acaba por derrotar as videiras, plantas que são, normalmente, muito resilientes.

De acordo com Rosa Amador, as consequências do stresse hídrico sofrido pela videira são "o desavinho, menos expansão da ramagem e bagos mais pequenos". Ora, com menos bagos e com os existentes mais pequenos, menos vinho vai haver. Daí que as 262 mil pipas (550 litros cada uma) que eram o intervalo mínimo da previsão feita pela ADVID com base no pólen, está já fora de hipótese.

Rosa Amador sublinha que "é muito difícil prever qual vai ser a quebra". Tudo vai depender do impacto da meteorologia nas próximas semanas. E tudo aponta para que o calor que se sente esta semana já vá ter "efeitos de escaldão nas uvas". O povo costuma dizer deste fenómeno que "os bagos cozem".

Claro que, até à vindima, a partir de finais de agosto, tudo pode acontecer, mas dificilmente vai melhorar um ano que já é considerado mau e que vai ficar muito aquém das 264 mil pipas declaradas em 2021 na Região Demarcada do Douro, onde se produz o vinho do Porto.

Nas vinhas regadas a situação não é tão catastrófica, mas não deixa de ser grave. A diretora-geral da ADVID nota que "as condições são bastante adversas, ainda que não sejam tão dramáticas". É que "nem mesmo a rega está a conseguir fazer face à seca". Se as condições de secura e as temperaturas altas se mantiverem, "já nem é só a maturação que se coloca em causa, é mesmo a viabilidade da planta".