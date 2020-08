"Produto é perfeitamente estável." Pirotecnia utiliza nitrato de amónio para fogo de artifício

© AFP

As explosões em Beirute terão sido causadas por materiais explosivos armazenados no porto da capital libanesa. As autoridades locais falam no nitrato de amónio, que além da agricultura é utilizado no fabrico de pólvora para o fogo de artificio.

Em Portugal, as empresas de pirotecnia precisam de autorização da PSP para armazenar este produto, e as quantidades dependem da dimensão da unidade fabril.

O presidente da Associação Portuguesa de Pirotecnia e de Explosivos, Carlos Macedo, revela à TSF que não há nenhuma fábrica de fogo de artificio com mais de quatro toneladas armazenadas nas devidas condições.

"Ao nível do fabrico de explosivos e pirotecnia, as quantidades são muito limitadas. Além disso, são condicionadas pelas condições dos respetivos estabelecimentos", adianta.

Carlos Macedo garante que o nitrato de amónio só se torna perigoso em contacto com outros materiais. "O produto em si é perfeitamente estável, é utilizado como adubo, toda a gente conhece. Torna-se explosivo com a junção de outros produtos", lembra.

A explosão de ontem em Beirute provocou até agora cem mortos, e quase quatro mil feridos, de acordo com dados da Cruz Vermelha no Líbano.

A Al Jazeera cita relatórios oficiais para revelar que altos cargos libaneses sabiam que os produtos explosivos estavam armazenados no porto de Beirute há mais de seis anos.

A substância terá chegado em 2013 aos hangares depois de um navio, o Rhosus, que seguia para Moçambique ter sentido dificuldades técnicas, precisando de reparações. Impedido de partir pelas autoridades, o navio foi abandonado pela empresa a que pertencia e pela tripulação. Entretanto, o Governo moçambicano já assegurou que desconhece qualquer operação com o navio de carga que terá provocado as explosões.

A primeira estimativa do Governo libanês, quanto aos prejuízos, aponta para mais de 2,5 mil milhões de euros. Há 300 mil desalojados e metade de Beirute está danificada.