Professora condenada, um dos "problemas do milénio" terá sido resolvido e outros destaques TSF

A professora foi condenada a pagar 1170 euros © Maria João Gala /Global Imagens (arquivo)

Por TSF 20 Dezembro, 2021 • 12:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Uma professora de português foi condenada por revelar informações sobre um exame nacional do 12.º ano no ano letivo 2016/2017. Edviges Ferreira era uma das auditoras da prova e, por isso, teve acesso prévio ao exame. Vai ter de pagar 1170 euros.

Um dos "problemas do milénio" terá sido resolvido. Uma equipa de cientistas venezuelanos afirma ter resolvido a Hipótese de Riemann. O Instituto Clay de Matemática de Cambridge prometia, desde 2000, um milhão de dólares pela solução da hipótese.

O barranquenho, dialeto falado no concelho de Barrancos, já está protegido legalmente. No dia 26 de novembro, a Assembleia da República aprovou por unanimidade uma lei que o reconhece e protege. O futuro pode passar pelo ensino nas escolas.

Em 2021, aconteceu quase tudo na política em Portugal. Desde as eleições presidenciais sem surpresas à gestão da pandemia. Ou da vitória de Carlos Moedas na Câmara Municipal de Lisboa à queda da geringonça com o chumbo do Orçamento do Estado. O ano político em revista.

A partir desta segunda-feira, as autoridades vão estar nas estradas portuguesas na operação Festas em Segurança. A PSP vai fiscalizar a velocidade e a condução sob efeito do álcool e apostar na informação sobre compras seguras na Internet.

Maet é uma cadela pastor belga que vai disputar o Campeonato do Mundo de Obediência em junho do próximo ano, depois de ter sido campeã nacional da mesma modalidade. " É uma disciplina muito difícil, muito exigente", afirma a treinador, Luisa Bartolomeu.

No Chile, Gabriel Boric venceu as eleições presidenciais. O antigo líder estudantil tem 35 anos e foi congratulado pelos líderes políticos de esquerda da América Latina, a começar por Lula da Silva.

De volta a Portugal, o Banco de Portugal alertou que a pandemia pode causar risco de médio-prazo à estabilidade financeira. No Relatório de Estabilidade Financeira avisa que ainda não é certa a extensão total dos efeitos da Covid-19.